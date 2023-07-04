استئناف الرحلات في مطار فنوكوفو بموسكو بعد تعليقها مؤقتاً

أعلنت هيئة مراقبة الطيران الروسية ،اليوم الثلاثاء ، عن استئناف الرحلات في مطار فنوكوفو الدولي في موسكو ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي بعد تعليقها مؤقتاً، وذلك بعد تعرض المدينة لهجوم بطائرات مسيرة في وقت سابق من اليوم.

وتم تقييد عمليات الهبوط والإقلاع في المطار صباح الثلاثاء نظراً لأسباب تقنية خارجة عن سيطرة المطار، وفق بيان سابق.

واتهم رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، أوكرانيا بتنفيذ هجوم آخر بواسطة طائرات مسيرة على العاصمة الروسية ومنطقتها، مشيراً إلى أنه تم التصدي للهجوم وصده.