9 ملايين ضيف.. صحفي: مبادرة 100 يوم صحة تقدم الخدمات لجميع الموجودين بمصر

أكد الكاتب الصحفي صبري عبد الحفيظ، نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بصحة المواطنين، موضحًا أن مبادرة “100 يوم صحة” تأتي بعد مبادرة 100 مليون صحة، وبعد مبادرات كثيرة.

وقال الكاتب الصحفي صبري عبد الحفيظ، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، إن تلك المبادرة بالمجان، لافتا إلى أن هذا الأمر يلقى إشادة كبيرة من منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن تقديم الخدمات الطبية يكون من أول حقوق الإنسان، وأن تلك الخدمات تقدم لـ المصريين ومن هم يعيشون على أرض الوطن.

وأشار إلى أن هناك 9 ملايين ضيف على أرض الوطن يحصلون على الخدمات المقدمة من الدولة.