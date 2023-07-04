بعد توزيع الاستاتيكا في لجان الثانوية العامة.. شاومينج: لحظات وننزل الامتحان

وجه أدمن جروبات شاومينج عبر تطبيق تليجرام رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة 2023 الغشاشين الموجودين الآن في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بعد توزيع أوراق أسئلة امتحان الاستاتيكا 2023.

وقال شاومينج: “جاهزين.. نبدأ بسم الله.. لحظات وننزل الامتحان”.

رسالة شاومينج

وبدأ منذ قليل طلاب علمي رياضة أداء امتحان الاستاتيكا 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

ويستمر زمن امتحان الاستاتيكا 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب علمي رياضة لمدة ساعتين، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 صباحا.

ونفت وزارة التربية والتعليم، كل ما تم تداوله بشأن تسريب امتحان الاستاتيكا 2023 فجر اليوم قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 على طلاب شعبة علمي رياضة.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن كل الأسئلة المتداولة على جروب “شاومينج” على تطبيق “تليجرام” لا علاقة لها بالامتحان الأصلي الذي سيؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 في التاسعة من صباح اليوم.

وشددت زارة التربية والتعليم على أنه لا مجال نهائياً لـ تسريب امتحان الاستاتيكا 2023 فجر اليوم قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 على طلاب شعبة علمي رياضة، لأن جميع أوراق الأسئلة مؤمنة تأمينا مشددا من جانب الجهات السيادية في الدولة.