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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر قائمة أسعار خدمات الأحوال المدنية المقدمة للمواطنين

قائمة الاسعار
قائمة الاسعار

حصل موقع صدي البلد على قائمة أسعار الخدمات المقدمة من قبل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية إلي المواطنين والتي تبدأ من ٢٥ جنيه إلي ١٧٥ جنيها.

وكان قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية قد خصص ٥ خطوط ساخنة للحصول على خدمات القطاع والرد على الإستفسارات ، وذلك بالإتصال بالخدمة الصوتية على مدار 24 ساعة على رقم  (16582)،  واستخراج بطاقات الرقم القومى والأوراق الثبوتية الفورية لمكاتب الخدمات الجماهيرية والشركات والمؤسسات الكبرى  من خلال الإتصال برقم 15340.

كما خصص قطاع الأحوال المدنية لكبار السن والحالات الخاصة "المرضية والإنسانية" وذوى الهمم الإتصال على رقم 15341 ، ويمكن توصيل الخدمة للمنازل ، ايضا تم تجهيز مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات القطاع من خلال الإتصال برقمى (15340 – 15341) .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة أوجه التطوير والتحديث بهدف التيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

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الاحوال المدنية أسعار الخدمات الداخلية خدمات الأحوال المدنية وزارة الداخلية

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