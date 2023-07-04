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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

وزيرة الثقافة: ثورة 30 يونيو قادت مصر إلى الإنجاز والبناء

صدى البلد

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الحفل الذي أقامته دار الأوبرا المصرية، بذكرى ثورة 30 يونيو وختام موسمها الفني 2022 – 2023، وذلك على المسرح الكبير، والذي أحيته الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، بمشاركة طلاب فصول الكورال والباليه بمركز تنمية المواهب، تحت إشراف الدكتور سامح صابر، ومن إخراج مهدي السيد،  وصاحبها تابلوهات حركية تصميم سالي أحمد.

وأشادت وزيرة الثقافة، بالحفل وأداء نجوم الأوبرا، والمواهب الواعدة، الذين يؤكدون دائمًا قدرة الفن المصري وقوته، ويمنحوننا الأمل في جيل قادم من الفنانين والمواهب الواعدة. 

وقالت وزيرة الثقافة، إن ثورة الثلاثين من يونيو، قادت مصر إلى الإنجاز والبناء وتحقيق حياة كريمة للمصريين على جميع الأصعدة، كما أنها مهدت الطريق لبناء الجمهورية الجديدة، وكان لها الدور الأكبر في حماية هوية مصر وتراثها.

الأوبرا تحتفل بذكرى 30 يونيو في ختام موسمها الفنى

نجوم الموسيقى العربية ومواهب الأوبرا على المسرح الكبير ختاما للموسم الفنى

من جانبه، قال الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا: "إن الاحتفالية أبرزت قيم الإخلاص والانتماء،  ونجحت فى بث الحماسة لدى الجميع باعتبار ثورة 30 يونيو من أهم الأحداث فى تاريخ مصر، والتي حققت رغبة الشعب فى صنع مستقبل مشرق". 

وأضاف داغر أن الفقرات المقدمة مزجت بين مؤلفات الموسيقى العربية الوطنية والرومانسية، كما ضمت عددًا من تابلوهات الباليه للمواهب الواعدة فى ختام مميز للموسم الفنى 2022 - 2023، مؤكدًا أن فعاليات الأوبرا الصيفية تشهد عددًا من العروض المتفردة التي تقام بالقاهرة والإسكندرية.

شمل البرنامج مجموعة من أشهر مؤلفات الموسيقى العربية والوطنية، منها أغنيات: “حبايب مصر، مشربتش من نيلها، بلدي، طوبة فوق طوبة، تسلم إيدينك، يا مصر يا أم الأمم، ع الدوار، بهية، أوبريت الحدود، أوبريت لو كنا بنحبها، بالأحضان، بلدي ، بحبك وحشيتني، الحدود”، والتي أداها  نجوم الأوبرا، أميرة أحمد، ومحمد حسن، وحنان عصام، وياسر سليمان، وآية عبد الله، وأشرف وليد، وأمنية بكر، وكنزي، وفرح الموجي، ومؤمن خليل، وأحمد سعيد، وأحمد عفت، وإيمان عبد الغني،  وأطفال مركز تنمية المواهب: رقية محمود، وحسام عمرو، وشادي محمد.

احتفالات الاوبرا 30 يونيو الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر رئيس الدكتور مصطفى حلمى الدكتور خالد داغر

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