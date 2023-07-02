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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأوبرا تحتفل بذكرى 30 يونيو في ختام موسمها الفنى

رئيس الاوبرا
رئيس الاوبرا

تواصل دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، احتفالاتها بذكرى ثورة 30 يونيو كما تختتم موسمها الفنى 2022 - 2023 حيث تقام احتفالية فنية تضم نخبة مختارة من المؤلفات الوطنية والرومانسية الشهيرة .

ومن المقرر ان يقدمها نجوم الموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى بمشاركة طلاب فصول الكورال والباليه بمركز تنمية المواهب تحت اشراف الدكتور سامح صابر ومن اخراج مهدى السيد ويصاحبها تابلوهات حركية تصميم سالى احمد وذلك فى الثامنة والنصف مساء الاثنين 3 يوليو على المسرح الكبير  .

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وأكد رئيس الاوبرا انه تم الاتفاق مع مجموعة قنوات الحياة على نقل الاحتفالية تلفزيونيا على الهواء مباشرة لتعزيز ودعم الحماسة الوطنية فى نفوس جموع الشعب المصرى واتاحة الفرصة لهم للاطلاع على الوان من فنون الاوبرا الجادة ، واضاف ان البرنامج يضم مجموعة من اهم واشهر مؤلفات الموسيقى العربية الرومانسية والوطنية منها موسيقى الضوء الشارد ، طير بينا يا قلبى ، لولا الملامة ، حبايب مصر ، مشربتش من نيلها، بلدى ، طوبة فوق طوبة ، تسلم ايديك ، يا مصر يا ام الامم ، ع الدوار ، بهية ، اوبريت الحدود ، اوبريت لو كنا بنحبها ، بالاحضان ، وغيرها .

يؤديها اميرة احمد ، محمد حسن ، حنان عصام ، ياسر سليمان ، اية عبد الله ، اشرف وليد ، امنية بكر ، كنزى ، فرح الموجى ، مؤمن خليل ، احمد سعيد ، احمد عفت وايمان عبد الغنى ، مشيرا ان الاوبرا المصرية قدمت فى موسمها 2022 - 2023 فعاليات فنية وثقافية متنوعة وصل عددها الى 940 حضرها اكثر من مليون مشاهد وهدفت الى دعم وتعزيز التراث ونشر الوان الابداع الجاد ورعاية الموهوبين والنابغين الى جانب مد جسور التواصل مع مختلف الثقافات العالمية .

احمد عفت الأوبرا المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتور مصطفى حلمى الدكتور خالد داغر الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

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