برلماني يطالب بإحالة مرتكبى الجرائم الإسرائيلية بمدينة جنين الفلسطينية للجنائية الدولية

أدان الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف بشدة اعتداء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن 9 ضحايا و 50 مصابا من أبناء الشعب الفلسطيني واصفاً تلك الاعتداءات المتكررة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالوحشية والدموية وانها بمثابة جرائم حرب وانتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان.



وطالب " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم من المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي القيام بمسئولياتهم في تنفيذ قراراتهم بحل الدولتين ومنع الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة وحماية الشعب الفلسطيني وحفظ أرواح ودماء أبنائه الذين يعانون معاناة شديدة من جرائم الاحتلال الإسرائيلي مشيداً بمواقف مصر التاريخية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه القضية الفلسطينية واصرار مصر على ضرورة تحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطينى وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطينى



واتهم الدكتور محمد الصالحى المجتمع الدولي بالتخاذل فى حماية الشعب الفلسطينى وأن استمرار استخدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي فى عدوانها السافر ضد الفلسطينيين يرجع الى صمت المجتمع الدولي مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك انتهاك قوات الاحتلال الإسرائيلي لجميع قرارات الشرعية الدولية والأعراف والمواثيق الدولية واتخاذ السلوك العدواني على الشعب الفلسطيني منهاج عمل مستمر في جرائمها الوحشية والدموية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل.



وأكد الدكتور محمد الصالحى أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والمستمرة تؤجج مشاعر الغضب لدى جميع أبناء الشعب الفلسطيني، والشعوب الإسلامية وأصحاب الضمائر الحية على مستوى العالم، مؤكدا أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية صمته أمام العدوان الإسرائيلي مشيراً الى خطورة قيام الجيش الإسرائيلي بإجبار المواطنين الفلسطينيين على إخلاء مخيم جنين في الضفة الغربية خاصة أن مثل هذه الجرائم التى تعتبر جرائم حرب تحتم على المجتمع الدولى إحالة مرتكبيها الى المحاكمات العاجلة أمام المحكمة الجنائية الدولية.