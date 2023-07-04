بنادق آلية وخرطوش.. ضبط 42 قطعة سلاح نارى فى حملة أمنية بأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة ساحل سليم.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 42 قطعة سلاح نارى عبارة عن “12 بندقية آلية –13 بندقية خرطوش- 2 طبنجة - 15 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة”، بحوزة 36 متهما، لـ 23 منهم معلومات جنائية".

كما تم ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبطت خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 4 متهمين، لـ3 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 466 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.