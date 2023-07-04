عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأزهر للفتوى يوضح 6 معلومات عن المسجد النبوي

المسجد النبوي
المسجد النبوي

تعد زيارة مسجد الرسول عليه السلام في المدينة المنورة أحد أهم وجهات حجاج بيت الله الحرام بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج، ولزيارة المسجد النبوي فضائل كثيرة، مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يوضحها عبر صفحته الرسمية أبرز المعلومات عن المسجد النبوي الشريف.

المسجد النبوي

يقع المسجد النبوي في الجهة الشرقية من المدينة المنورة. هو أول بناء شُيِّد في عهد سيدنا رسول الله ﷺ بعد مسجد قُباء، وثاني أهم المساجد بعد بيت الله الحرام، وهو المسجد الذي قال عنه الله تعالى في كتابه: {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ}. [التوبة: 108].


قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رضي الله عنه: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْمَسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى؟ قَالَ: فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصْبَاءَ، فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ، ثُمَّ قَالَ: «هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا» لِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ. [أخرجه مسلم].


وأجر الصلاة فيه كأجر ألف صلاة فيما سواه؛ قال ﷺ: «صلاةٌ في مسجِدِي هذا أفضلُ من ألْفِ صلاةٍ فِيما سِواهُ من المساجِدِ إلَّا المسجِدَ الحرامَ». [متفق عليه]. 

المسجد النبوي الصلاة في المسجد النبوي أجر الصلاة في المسجد النبوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا أحد فوق القانون .. القبض على الضابط المتهم في واقعة مدينتي وإحالته للمحاكمة العاجلة

هيعتذر بفيديو لسيدات تونس.. نقابة الموسيقيين تتخذ هذا القرار ضد أحمد سعد

جوز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة الراحل علاء عبد الخالق

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس .. وزير التعليم يعتمدها خلال ساعات

عاجل.. وفاة الفنان علاء عبد الخالق

قرب على 1900 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

هرب.. فرج عامر يثير الجدل بسبب لاعب وسط الزمالك

شاومينج ينشر إجابة امتحان الاستاتيكا بعد 46 دقيقة من توزيعه بلجان الثانوية

ترشيحاتنا

متدرج الصعوبة.. شاهد آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان الاستاتيكا

حجازي يطمئن على مستوى امتحانات الثانوية العامة اليوم ويتأكد من وضوح الاسئلة

من هو السفير التركي الجديد لدى القاهرة.. بروفايل

مندوب فلسطين: يجب وضع جيش الاحتلال على قائمة العار الأممية لقاتلي الأطفال

حقيقة تراجع الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم في الموازنة

بفارق ضئيل عن مصر| الإمارات تتصدر قائمة الدول العربية المنتجة للطاقة الشمسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول بذرة عن طريق الخطأ؟

فيديو صادم.. انهيار راكبة على متن طائرة أمريكية يتسبب في أزمة

بعد شائعة حملها.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بإطلالة ملفتة

استشارى يكشف حقيقة التحذير من مادة شائعة لعلاج المذح الجلدي تسبب السرطان

فيديو

أثارت الجدل واحتلت التريند.. فتاة أوروبية تمسك يد عمرو دياب.. من تكون؟ |فيديو جراف

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ