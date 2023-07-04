مندوب الأردن بالجامعة العربية: فلسطين ستظل قضية العرب المركزية

أكد أمجد العضايلة مندوب المملكة الأردنية الهاشمية بـ الجامعة العربية، أن “فلسطين ستظل قضية العرب المركزية، التى نجتمع حولها، ومن أجلها”.

وقال خلال كلمته بـ الجامعة العربية، أننا نطالب بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ونرفض كل ما يقع عليه من عدوان إسرائيلي متكرر.



ولفت إلي أن إسرائيل لا تلتزم بالمعايير الإنسانية أو المواثيق الدولية و القانونية، وأن العدوان الإسرائيلي يقوم بالهجوم على جنين.



وأشار إلي أن العدوان الإسرائيلي يعتدي على المدنيين، وأن ما تقوم به إسرائيل يهدد الحل، وأنه من الممكن أن تحدث كارثة تؤثر على العالم.



وأوضح أن العدوان الإسرائيلي، يعتدي على المقدسات الإسلامية.