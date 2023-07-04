عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرحة بين طلاب وطالبات الثانوية العامة بالغربية لسهولة امتحان الاستاتيكا.. صور

أولياء الأمور طلاب
أولياء الأمور طلاب وطالبات الثانوية العامة بالغربية

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الغربية  حالة من السعاده والفرحة بين  الطلاب والطالبات بشعبة علمي رياضة عقب اداءهم امتحانات مادة الاستاتيكا لسهوله محتوي الأسئلة علي مستوي لجان الإدارات التعليمية العشرة .

رسميا.. رحيل بومبا عن طنطا بعد ضياع حلم التأهل للممتاز

من جانبه كشف  ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عدم تلقى غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية شكاوى رسمية من طلاب الصف الثالث الثانوى العام " علمى رياضة" حتى الأن، حول أى مشكلات بامتحان  الاستاتيكا.

آخر انتهاكات الإحتلال الإسرائيلي.. اعتقال 5 فلسطينيين من الضفة الغربية

وأوضح "حسن"، إن عدد الطلاب والطالبات الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2023 بمحافظة الغربية، 41 ألفا و41 طالبا وطالبة 22 ألفا و606 طلاب بالشعبة العلمية قسم علوم و4 آلاف و977 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية قسم رياضة ، و13 ألفا و348 طالبا وطالبة للشعبة الأدبية و110 طلاب للدولي، وذلك داخل 116 لجنة، منها 57 لجنة تابعة لقطاع الإسكندرية، و59 لجنة موزعة على قطاع المنصورة.

IMG-20230704-WA0022
IMG-20230704-WA0022
IMG-20230704-WA0021
IMG-20230704-WA0021
IMG-20230704-WA0020
IMG-20230704-WA0020
IMG-20230704-WA0023
IMG-20230704-WA0023
IMG-20230704-WA0019
IMG-20230704-WA0019
IMG-20230704-WA0018
IMG-20230704-WA0018
IMG-20230704-WA0017
IMG-20230704-WA0017
اضة ارة التربية والتعليم الثانوية العامة 2023 الصف الثالث الثانوي الطلاب والطالبات الصف الثالث الشعبة العلمي الطالبات امتحانات الثانوية العامة 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش انتماء.. مفاجأة بشأن وجهة إمام عاشور المقبلة

لا أحد فوق القانون .. القبض على الضابط المتهم في واقعة مدينتي وإحالته للمحاكمة العاجلة

مجلس تأديب وصلاحية .. الرئيس السيسي يصدر قراران جمهوريان بنقل قضاة

تاني صفقة طارت .. الوداد المغربي يخطف هدف الزمالك فى ميركاتو الصيف

هبوط عنيف في أسعار الأرز.. اعرف الكيلو بكام في المحال التجارية

قرب على 1900 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

فرمان كولر.. شوبير: رحيل 3 لاعبين عن الأهلي والرابع على قائمة الانتظار

الأزمة انتهت.. منظمة حفل تونس تكشف تفاصيل ما حدث مع أحمد سعد

موضوعات متعلقة

للعام الثالث على التوالي.. إدراج جامعة طنطا ضمن الأفضل عالميا طبقا لتصنيف QS

ترشيحاتنا

نظرة الوداع.. انهيار حسام حسني في جنازة صديقه علاء عبد الخالق

وزير الأوقاف يهنئ العاملين بالانتقال الكامل للعاصمة الإدارية .. صور

وصول جثمان الفنان علاء عبد الخالق لمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. فيديو وصور

معلم عن امتحان استاتيكا الثانوية العامة: كويس جدا ومفيهوش أسئلة تعجيزية

بصفيحة جاز.. سهير زكي تحرق بدل رقصها لهذا السبب

ميتلاند حدد سعره.. إمام عاشور في الزمالك بشرط واحد| ما هو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات مروعة لاصطدم سيارة شرطة بدفع رباعي مسروقة في أمريكا| شاهد

ماذا يحدث للجسم عند تناول بذرة عن طريق الخطأ؟

فيديو صادم.. انهيار راكبة على متن طائرة أمريكية يتسبب في أزمة

بعد شائعة حملها.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

هل ظهر قرش جديد؟.. سمكة أثارت رعب رواد الشواطئ في العين السخنة

أثارت الجدل واحتلت التريند.. فتاة أوروبية تمسك يد عمرو دياب.. من تكون؟ |فيديو جراف

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ