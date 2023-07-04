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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

آخر انتهاكات الإحتلال الإسرائيلي.. اعتقال 5 فلسطينيين من الضفة الغربية

صدى البلد

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بإعتقال ثلاثة فلسطينيين من قرية حوسان غرب بيت لحم في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية لوكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد داوود شوشة (25 عاما)، وعلاء طارق حمامرة (24عاما)، وأنس زعول بعد إقتحام منازلهم وتفتيشها.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأثنين، 2 من محافظة طوباس، أحدهما أسير محرر.

وصرح مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل الأسير المحرر عدي يونس بني عودة، من بلدة طمون، والشاب ماجد سليمان عايدي من مخيم الفارعة جنوب طوباس عند حاجز طيار في الأغوار.

كما أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم ، البوابة الحديدية المؤدية إلى مخيم الجلزون شمال مدينة البيرة.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن الاحتلال منع مركبات المواطنين من المرور.

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