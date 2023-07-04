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رئيس التحرير
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أخبار البلد

عبدالغفار يتفقد مقر «100 يوم صحة» بقرية سنهور ويُشيد بمستوى الخدمات المقدمة

صدى البلد

وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الأنشطة والندوات والحملات التوعوية الخاصة بتنظيم الأسرة، فضلًا عن توفير جميع الوسائل اللازمة، بهدف توفير الحماية والرعاية الصحية الشاملة للأسرة المصرية، لضمان استدامة تقديم الخدمة الصحية والعلاجية لجميع السيدات.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، مقر حملة 100 يوم صحة، بقرية سنهور  القبلية، التابعة لمركز سنورس، بمحافظة الفيوم، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وذلك بهدف متابعة مؤشرات الأداء وانتظام منظومة العمل ضمن أعمال الحملة القومية، مشيدًا بمعدلات الأداء منذ انطلاق الحملة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير بدأ جولته بتفقد السيارات والقوافل الطبية المتنقلة، واطمأن على التواجد الكامل لجميع الفرق الطبية بمختلف التخصصات، وتوافر المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية، مشددًا على إجراء الصيانات الدورية للأجهزة الطبية المُدرجة ضمن الحملة، إضافة إلى اطمئنانه على تمركز سيارات الإسعاف وجاهزيتها لتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الحملة تستهدف تقديم خدمات الفحوصات الطبية والدوائية المتطورة المختلفة لساكني قرية سنهور والمناطق المجاورة، وذلك ضمن عدة مبادرات تشمل الفحوصات الطبية المبكرة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للفحص الطبي للمقبلين على الزواج.

وأوضح أن الوزير تفقد السيارات والعيادات المتنقلة الخاصة بمبادرات رئيس الجمهورية لـ “دعم صحة المرأة، للكشف المبكر عن الأمراض السرطانية، مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع”، مؤكدًا  أهمية ودور فرق التواصل المجتمعي، المنوطة بنشر الوعي الصحي، وتكثيف الوعي لدى المواطن بأهداف ومجانية الحملة، وحثهم على أهمية الكشف المبكر والاطمئنان على أنفسهم، مشيدًا بالخدمات الطبية المقدمة من خلال الحملة ، وانتظام الفرق الطبية على مدار عدد ساعات عمل الحملة، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي المنتفعين بالخدمات الطبية للحملة بالمحافظة بلغ 18 ألفا و829 ساكنًا، من القرى والمناطق المجاورة لقرية سنهور، لافتا إلى أهمية المقر الخاص بالحملة، نظرا لموقعه الجغرافي الذي يخدم عددا كبيرا من السكان، حيث وجه بضرورة إعداد تقرير دوري وعرضه عليه مباشرة بشكل يومي، للمتابعة وتقييم الأداء.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والدكتور وائل عبد الرازق، رئيس قطاع الرعاية الأساسية، والدكتور حاتم جمال، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محمد نادي، رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية. 

 

الصحة الفيوم 100يوم صحة

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