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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مندوب فلسطين: نطالب بإنصاف الشعب وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر 75 عاما

مندوب دولة فلسطين
مندوب دولة فلسطين

أكد مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك : «نحن على مدى أكثر من 75 عاما نطالب بإنصاف الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، هذه فرصة تاريخية حقيقية يجب أن نستثمرها ونغتنمها في إطار وصم هذا الاحتلال الإسرائيلي بانه احتلال غير قانوني أسس استعمار مستمر».

وأضاف خلال اجتماع طارئ عقد في جامعة الدول العربية،: «نكرر باسم مجلس جامعة الدول العربية، أقرت القمة العربية قرارات تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها كما فعلت في أماكن أخرى حول العالم والعمل بجد وسرعة على إنجاز التحقيق الجنائي الذي فتحته قبل أكثر من عامين في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني».

أكد مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إن الاحتلال وجرائمه يشكل إحراجا كبيرا لمنظومة المجتمع الدولي وألياته عمله بما فيها أليات العدالة الدولية، بل يشكل عورة مفضوحة للمجتمع الدولي يجب سترها وإخفاؤها حتى يتخلص العالم من هذا الظلم.

 

 

فلسطين الجامعة العربية مهند العكلوك جامعة الدول العربية

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