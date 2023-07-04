مندوب فلسطين بالجامعة العربية: المسجد الأقصى يتعرض للاقتحامات بشكل يومي

طالب مهند العكلوك، مندوب فلسطين الدائم بالجامعة العربية، بأهمية قيام دولة فلسطينية ذات سيادة، وأن القضية الفلسطينية هي قضية العرب و المسلمين.

وأضاف خلال كلمته بـ الجامعة العربية، أن المسجد الأقصى يتعرض بشكل يومي لـ اقتحامات، وحفر بـ أساس المسجد.

وأشار إلي أن الشعب الفلسطيني صامد على حدود الخطر الداهم من قبل إسرائيل، و الشعب الفلسطيني يحمي تاريخ العرب، وطالب من الجميع أن يتحرك اليوم قبل الغد.

ولفت إلي أنه يجب ان يتوقف وينتهي الاحتلال الإسرائيلي، بعد تعثر حل الدولتين على ازدواجية معايير المجتمع الدولي.