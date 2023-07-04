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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سهل ومحتاج تركيز .. تباين آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان الاستاتيكا

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

عبر طلاب الثانوية العامة بحافظة القليوبية عن سعادتهم بمستوى امتحان الاستاتيكا التي أداها اليوم طلاب علمي رياضة ، حيث أكد الطلاب أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط وفي مجمله سهل والوقت مناسب، ماعدا بعض التكات في الأسئلة المقالية.


من جانبها كشفت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العام بالقليوبية عدم حدوث ما يعكر صفو الامتحانات في لجان المحافظة اليوم حيث لم تتلق الغرفة أي إخطارات بوجود مشاكل باللجان.


من جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن انتظام سير الامتحانات والمناخ الملائم لأدائها وكذلك واتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.


وقالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام من الثانوية العامة بلغوا 48516 طالبا وطالبة منهم 20356 طالبا وطالبة علمي علوم و7227 طالبا وطالبة علمي رياضة و20933 طالبا وطالبة أدبي ويؤدون امتحاناتهم داخل اللجان على مستوى 12 إدارة  تعليمية ، وقامت مديرية التعليم بتجهيز 24 استراحة بجميع الإدارات وتم توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة للملاحظين ورؤساء اللجان.


وأضافت أنه تم التشديد علي مديري الإدارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرؤساء اللجان قبل بدء الامتحانات لاسيما في تنفيذ عملية دخول الطلاب ومنع تزاحمهم وتواجد أولياء الأمور بمحيط اللجان، كما تم التشديد علي عدم دخول الأجهزة الإلكترونية من هواتف محمولة أو سماعات وساعات ذكية إلى اللجان.

القليوبية امتحان الاستاتيكا امتحانات الثانوية امتحانات الثانوية العام الأسئلة المقالية الثانوية العامة

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