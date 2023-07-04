عمرو القاضي: حملات ترويجية للسياحة المصرية في 18 دولة

أكد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، أن الموسم السياحي يتم التجهيز له من قبله بـ 8 أشهر، موضحًا أن كل سائح يبحث عن الوجه التي يريد أن يذهب لها، قبل الصيف بأشهر.

وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة خلال مداخلة على القناة المصرية، أن الحملات الخاصة بـ الاستعداد لـ الموسم السياحي بدأ من مارس الماضي.

ولفت إلي أن هناك حملة لتنشيط السياحة المصرية، تتم في 18 دولة بالعالم، وأن الهدف الأساسي لها تغيير الصورة النمطية عن السياحة.

وتابع :" أن من يعتقد أن السياحة في مصر هي الأهرامات، فلأمر أكبر من ذلك بكثير، وأن مصر بها أماكن سياحية كثيرة متنوعة".

وأشار إلي أن معدلات الحركة السياحية الوافدة ارتفعت بنسبة 35% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.