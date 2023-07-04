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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

23.8 % ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر أبريل 2023

صادرات وواردات
صادرات وواردات

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء المــوافق 4 / 7 / 2023 النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية أبريل 2023 ، وقد بـلغــت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 2.33 مليــار دولار خـــلال شهر أبريل 2023 مقابل 1.89 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 23.8 ٪.

ومن أهم المؤشرات مايلى:

الصــــادرات   

انخفضت قيمـة الصـــادرات بنسبـــــة 44.9 ٪ حيـث بلغـت 3.03 مليـار دولار خـلال شهــر أبريل 2023 مقابــل 5.50 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلــى انخفاض قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها:

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(الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 75.6 ٪، فواكه طازجة بنسبة 58.8 ٪، البترول الخام بنسبــة 48.2 %، ملابس جاهزة بنسبة 34.1 ٪) .  

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أبريل 2023 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 568.8 %، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 35.6 ٪ ، بصل طازج بنسبة 65.8 ٪ ، منتجات البان بنسبة 1.4 % ).

الــــــواردات

انخفضت قيمــة الــواردات بنسبــة 27.4 ٪ حيـث بلغـــت 5.36 مليــار دولار خــــلال شهــر أبريل2023 مقابـــل 7.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا: 

( قمح بنسبة 1.4% ، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 2.1%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبــه 33.6 %، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 52.4 % ).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أبريل 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهــــــا: ( منتجات البترول بنسبة 13.8 %، ذرة بنسبـة 61.3 ٪، الغاز الطبيعى بنسية 16.6 %، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 5.2 %.

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