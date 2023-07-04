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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مندوب مصر بالجامعة العربية: المجتمع الدولي أخفق في تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني

الجامعة العربية
الجامعة العربية

أكد الوزير مفوض د. عبيدة الدندراوي مندوب مصر المناوب لدى جامعة الدول العربية، أن مصر تدين بأشد العبارات اعتداءات القوات الإسرائيلية الأخيرة على مدينة جنين وأعمالها الإجرامية بالضفة الغربية والأراضي المحتلة، فيما يعد استخداما مفرطاً وعشوائياً للقوة يرتقي لكونه انتهاكا جديدا في سلسلة انتهاكات متتالية ومستمرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتجاهلاً غير مقبول للشرعية الدولية.


وأضاف الدندراوي، خلال كلمته في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية الذي عقد اليوم لبحث سبل التصدي للعدوان الإسرائيلي على منطقة جنين، أن تقدم مصر بالعزاء الخالص لأسر شهداء الشعب الفلسطيني الشقيق، وتؤكد على أهمية الحفاظ على دور الوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات القدسية، ورفضها ما تقوم به سلطة الاحتلال الإسرائيلية للتضييق على أعمال إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية.

وأوضح أنه لا بديل عن حل الدولتين بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على خطوط يونيو 1967 وفقاً لقرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن، ولحين تحقيق الهدف المنشود ستظل القضية الفلسطينية هي القضية العربية المركزية والأولى، بل والقضية العادلة للمجتمع الدولي الذي أخفق في تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق ، وأظهر ازدواجية غير مقبولة في المعايير في تعاطيه مع الاحتلال الإسرائيلي بما ساهم في تقويض أسس ومبادئ القانون الدولي بصفة عامة وأضعف من إرساء منظومة دولية تحترم تلك القوانين، بما ترتب عليه تداعيات وخيمة نراها تتفاقم وتزداد في سلبيتها كلما استمر الوضع على ما هو عليه، لافتا إلى أن مبادئ القانون الدولي لا تجزء، ومساعي تجزيئها لا يؤدي إلا لهدمها على من سعى للتعامل معها بانتقائية، وسيظل النصر حليف العدل ولو بعد حين.

وأشار إلى أن مصر حذرت من المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلي، وتقويض ذلك للمساعي التي تبذلها مصر والشركاء المعنيين لخفض التوتر حقناً لدماء الشعب الفلسطيني الشقيق، وطالبت مصر الأطراف الدولية الفاعلة بالتدخل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية الواجبة للشعب الفلسطيني، وهو ما نعاود ذكره اليوم، فعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه
القضية الفلسطينية العادلة دون تمييز، ليس فقط لأجل القضية الفلسطينية ولكن حفاظا على مصداقية مبادئ وأسس القانون الدولي التي ينادي بها في مواضع وقضايا أخرى.

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