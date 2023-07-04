عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة ملاحظ بإعياء داخل لجنة بامتحانات الثانوية العامة بالقليوبية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

أكد مصدر مسئول بغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ، إصابة أحد الملاحظين بلجنة مدرسة دملو الثانوية باحالة إعياء أثناء تواجده داخل اللجنة.

وأشار المصدر ، إلى أنه تم نقل الملاحظ إلى مستشفى كفر شكر لتلقى العلاج اللازم ، مضيفا أنه تم تسجيل غياب 92 طالب وطالبة بامتحانات مادة الاستاتيكا بشعبة علمي رياضة.

من جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن انتظام سير الامتحانات والمناخ الملائم لأدائها وكذلك واتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.

وقالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام من الثانوية العامة بلغوا 48516 طالب وطالبة منهم 20356 طالب وطالبة علمي علوم و7227 طالب وطالبة علمي رياضة و20933 طالب وطالبة أدبي ويؤدون امتحاناتهم داخل اللجان على مستوى 12 إدارة  تعليمية ، وقامت مديرية التعليم بتجهيز 24 استراحة بجميع الإدارات وتم توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة للملاحظين ورؤساء اللجان.

وأضافت أنه تم التشديد علي مديري الإدارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرؤساء اللجان قبل بدء الامتحانات لاسيما في تنفيذ عملية دخول الطلاب ومنع تزاحمهم وتواجد أولياء الأمور بمحيط اللجان، كما تم التشديد علي عدم دخول الأجهزة الإلكترونية من هواتف محمولة أو سماعات وساعات ذكية الي اللجان.

القليوبية امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة رؤساء اللجان والمراقبين شعبة علمي رياضة غرفة عمليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا أحد فوق القانون .. القبض على الضابط المتهم في واقعة مدينتي وإحالته للمحاكمة العاجلة

مفيش انتماء.. مفاجأة بشأن وجهة إمام عاشور المقبلة

مجلس تأديب وصلاحية .. الرئيس السيسي يصدر قراران جمهوريان بنقل قضاة

فرمان كولر.. شوبير: رحيل 3 لاعبين عن الأهلي والرابع على قائمة الانتظار

قرب على 1900 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

تاني صفقة طارت .. الوداد المغربي يخطف هدف الزمالك فى ميركاتو الصيف

الأزمة انتهت.. منظمة حفل تونس تكشف تفاصيل ما حدث مع أحمد سعد

هبوط عنيف في أسعار الأرز.. اعرف الكيلو بكام في المحال التجارية

موضوعات متعلقة

عايز حقك تعالي ورايا.. حبس المتهم بقتل طالب فى مشاجرة بالقليوبية

بالعصا الإلكترونية.. تفتيش طلاب الثانوية العامة بالقليوبية قبل امتحان الاستاتيكا

توافد طلاب الثانوية العامة بالقليوبية لأداء امتحان الاستاتيكا

ترشيحاتنا

طالبان تخنق النساء.. قرار جديد يتعلق بصالونات التجميل في أفغانستان

رسمياً.. إيران تنضم لمنظمة شنجهاي للتعاون

الزراعة × المحافظات.. رصد أي تعديات على الأراضي والتصدي لها خلال إجازة العيد

الضحايا من عائلة واحدة| مجزرة إرهابية تسقط قتلى وجرحي في دولة عربية..تفاصيل

مندوب مصر بالجامعة العربية: المجتمع الدولي أخفق في تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني

ستتحسن بسرعة.. وزير الخارجية التركي يعلق على رفع العلاقات الدبلوماسية مع مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات مروعة لاصطدم سيارة شرطة بدفع رباعي مسروقة في أمريكا| شاهد

ماذا يحدث للجسم عند تناول بذرة عن طريق الخطأ؟

فيديو صادم.. انهيار راكبة على متن طائرة أمريكية يتسبب في أزمة

بعد شائعة حملها.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

هل ظهر قرش جديد؟.. سمكة أثارت رعب رواد الشواطئ في العين السخنة

أثارت الجدل واحتلت التريند.. فتاة أوروبية تمسك يد عمرو دياب.. من تكون؟ |فيديو جراف

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ