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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

ضمن برامجه الموجهة للمرأة والأسرة.. الجامع الأزهر يناقش احتياجات شريك الحياة غدا

صدى البلد

يواصل الجامع الأزهر الشريف غدا الأربعاء ، الحلقة الحادية عشرة من البرامج الموجهة للمرأة بالجامع الأزهر الشريف، والذي يأتي تحت عنوان: "مهارات إدارة الحياة الزوجية"، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

وتأتي ندوة غدا الأربعاء حول: "احتياجات شريك الحياة"، ويحاضر فيها كلٌّ من د. فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، ود. نجلاء رسلان، أستاذ الصحة النفسية بجامعة الأزهر، ويدير الحوار د. حياة العيسوي، الباحثة بالجامع الأزهر الشريف.

وقال د.عبد المنعم فؤاد، إن المحاضرات الأسبوعية يناقش خلالها نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين، في عدة محاور وقضايا تهم المرأة والأسرة المصرية، وخُصصت محاضرة واحدة في كل أسبوع لكل محور من محاور البرنامج الذي يأتي تحت عنوان "حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية".

وأوضح المشرف العام على الرواق الأزهري، أن كل محاضرة ستتناول قضية أو مشكلة من المشكلات التي تواجه الأسرة والمرأة ، وتضع حلولًا علمية وواقعية لها، من خلال الأساتذة والمتخصصين في مجالات الأسرة، لافتا إلى أن الرواق الأزهري يقف على جميع القضايا التي تهم المواطنين والأمة الإسلامية بأكملها وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر.

ولفت إلى أن هناك بعض الشروط التي يجب مراعاتها قبل التسجيل في البرنامج، وتتمثل في أن يكون الحضور بتسجيل مسبق قبل موعد أول محاضرة، وذلك عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/8aqA4HCLimmr2EFu6

وأن يقتصر التسجيل على النساء فقط، والالتزام بالحضور في كامل محاضرات البرنامج، لافتا إلى أنه سوف تمنح الحاضرات في نهاية البرنامج شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر.

وأضاف أن قضايا المرأة والأسرة تحظى باهتمام ملحوظ من الجامع الأزهر ، وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر ووكيل الأزهر، موضحا أنه خلال السنوات القليلة الماضية دشن الأزهر العديد من الملتقيات العلمية والندوات التوعوية، التي تناقش الكثير من القضايا التي تهم المرأة والطفل والأسرة بأكملها.

يذكر أن الجامع الأزهر أطلق موسمين سابقين من البرامج الموجة للمرأة والأسرة ناقش خلالها العديد من القضايا والتحديات التي تواجه المرأة والأسرة ، كما ناقش عدد من حقوقها التي كفلها الإسلام لها ، ويتضمن الموسم 4 محاضرات بواقع محاضرة في الأسبوع ، وحاضر فيها عدد من كبار الأساتذة والمتخصصين من أساتذة الأزهر الشريف وواعظات مجمع البحوث وقيادات الأزهر بمختلف التخصصات، وذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف وإمامه الأكبر بقضايا المرأة والأسرة.

الجامع الأزهر يناقش احتياجات شريك الحياة برامجه الموجهة للمرأة والأسرة

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