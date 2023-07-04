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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قمة ميركوسور تدعو لتحديث مشروع الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي.. فيديو

قمة ميركوسور
قمة ميركوسور

توصلت دول "ميركوسور" التي تضم : " الأرجنتين والبرازيل والباراغواي والأوروغواي"، في العام 2019 إلى اتفاق تجاري مبدئي مع الاتحاد الأوروبي إثر عقدين من المفاوضات، وجاء ذلك في تقرير عرضته يورونيوز.

وافتتحت مجموعة "ميركوسور" الاقتصادية في أميركا الجنوبية الاثنين قمتها التي تستضيفها الأرجنتين على مدى يومين، واضعة على رأس جدول أعمالها تحديث مشروع اتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي المتعثر منذ مدة طويلة.

ولا يبدي المراقبون تفاؤلا بشأن قدرة القمة على إعطاء الشكل النهائي لمسودة الاتفاق الذي تقف مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن حماية البيئة حجرة عثرة أمامه، خاصة في منطقة الأمازون البرازيلية.

وكانت دول "ميركوسور" الأرجنتين والبرازيل والباراغواي والأوروغواي قد توصلت في عام 2019 إلى اتفاق تجاري مبدئي مع الاتحاد الأوروبي إثر عقدين من المفاوضات.


واقترح الاتحاد الأوروبي لاحقا أن يتم ارفاق "رسالة جانبية" بالاتفاق تتضمن ضمانات بيئية إضافية، وهو ما أثار استياء زعماء الدول الأميركية الجنوبية.

وتريد بروكسل أن يتضمن أي اتفاق مع دول "ميركوسور" تعهدا بالامتثال للالتزامات التي تم التوصل إليها بموجب اتفاق باريس للمناخ عام 2015.

وقال وزير الخارجية الأرجنتيني سانتياغو كافييرو خلال الاجتماع الافتتاحي للقمة إن تعميق العلاقات بين "ميركوسور" والاتحاد الأوروبي "أمر ضروري في سياق دولي من النزاعات".

 

 

 

ميركوسور أميركا الجنوبية الأرجنتين البرازيل الأوروغواي الاتحاد الأوروبي

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