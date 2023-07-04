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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية..

حركة تنقلات محدودة بمدينتي أبو كبير وصان الحجر القبلية ورؤساء الوحدات المحلية

صدى البلد

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قراراً بإنهاء تكليف عبادة محمد عباده من العاملين بالدرجة الاولى التخصصية – التنمية الإدارية – من العمل بوظيفيته الحالية – رئيس مركز ومدينة أبو كبير ونقله للعمل برئاسة مركز ومدينة فاقوس على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

كما قرر المحافظ إعادة تنظيم العمل بين كل من..السيد عبد الرازق مصطفي رئيس مدينة صان الحجر القبلية للقيام بأعمال رئيس مركز ومدينة أبو كبير ومحمد السواح عبد الله نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية للقيام بأعمال رئيس مدينة صان الحجر القبلية وهاني سعيد عبد الحليم رئيس الوحدة المحلية القروية بقصاصين الشرق للقيام بأعمال نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية ومحمد حسن محمد باحث شؤون لجان ومجالس ومؤتمرات للقيام بأعمال نائب رئيس الوحدة المحلية القروية بقصاصين الشرق.

 

أوضح محافظ الشرقية أن القرار الصادر جاء بعد متابعة دقيقة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية وإعادة تنظيم العمل بينهم، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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كما قرر المحافظ تكليف كمال يوسف إبراهيم من العاملين بالدرجة الاولي التخصصية – التنمية الإدارية من العمل بوظيفته الحالية نائب رئيس مركز ومدينة أبو كبير للعمل بوظيفة نائب رئيس مركز ومدينة كفر صقر.

كما حرص محافظ الشرقية على عقد اجتماع مع رئيسي مدينتي أبو كبير وصان الحجر القبلية ونائب رئيس مركز ومدينة الحسينية في حضور اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات وسعد الفرماوى الخبير الوطني للمحافظة وذلك للتأكيد على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وكذلك التواجد الدائم بالشارع والالتحام بالمواطنين والتعرف علي احتياجاتهم علي الطبيعة ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها وتذليل كافة العقبات امام الشركات المنفذة لسرعة الإنتهاء منها طبقاً للجدول الزمني المحدد وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

الإدارية التنمية الادارية الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المراكز والمدن الوحدات المحلية القروية تراكمات القمامة حركة تنقلات محدودة رؤساء الوحدات المحلية رؤساء المراكز رؤساء المراكز والمدن

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