عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وصلت لـ 122 يوما.. تعديل تشريعي مقترح بشأن الإجازات الرسمية وتحرك لتقليصها

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت أروقة مجلس النواب تدخلا برلمانيا عاجلا بسبب الإجازات الرسمية 2023، والتي امتدت منذ يوم الثلاثاء الماضي 27 يونيو، وحتى أمس الإثنين 3 يوليو، أي حوالي 7 أيام إجازة متصلة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك والذكرى العاشرة لـ 30 يونيو، وتخللهما الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ما جعل مصر تشهد أطول فترة إجازة في القطاعات الحكومية والمصالح العامة.

التدخل البرلماني جاء في صورة طلب إحاطة مقدم من النائبة آمال عبد الحميد، انتقدت فيه العدد الكبير في الإجازات الرسمية 2023، والذي أصبح يمثل عائقًا كبيرًا أمام العملية الإنتاجية مما يتسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية، أو يعد أحد المعوقات الأساسية التي تواجهه، خاصة وأن العالم يموج بالعديد من الأزمات.

عدد أيام الإجازات الرسمية

ويصل عدد أيام العطلات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظفون والعاملون سواء في القطاع الحكومي، أو حتى القطاع الخاص، إلى 104 يومًا طوال أيام السنة، يضاف إليها أكثر من 18 يومًا تدخل ضمن الإجازات الرسمية بسبب الأعياد والمناسبات الدينية والاجتماعية المختلفة.

ووفقًا لعدد أيام العطلات الأسبوعية، والذي يكون يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بمعجل 104 يومًا في السنة، إلى جانب 18 يومًا قابلة للزيادة بسبب الأعياد، فإن عدد أيام الإجازة في السنة تقدر بـ 122 يومًا من إجمالي 365 يومًا عدد أيام السنة، بهذه يكون الموظفون قد حصلوا على ثلث أيام السنة إجازة.

تعديل بالقانون بسبب الإجازات الرسمية

يشار إلى أن النائبة آمال عبد الحميد، سبق وتقدمت في شهر أبريل الماضي، بطلب إحاطة لتعديل قانون العمل، لتغيير المادة المتعلقة بتعويض العامل عن العمل في يوم الإجازة الرسمية 2023، ليكون أجر العامل في يوم العمل بالعطلات الرسمية، بنفس الأجر الذي يحصل عليه في الأيام العادية، بدلا من أن يكون الأجر مضاعفًا كما نص القانون.

وقد لاقى هذا المقترح، تحفظات من أعضاء من داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والذين رأوا أن هذا يخل بحقوق العمال، كما أنه يخلق حالة من عدم الرضا بين العامل وصاحب العمل، مما قد يؤثر بشكل كبير على معدلات الإنتاج.

أولها خلال يوليو.. 4 إجازات متبقية للعاملين بالقطاع الخاص خلال 2023

طلب إحاطة حول أثر الإجازات الطويلة على الاقتصاد المصري

وقال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب إيهاب منصور، إن الإجازات الرسمية ليست مرتبطة بشكل مباشر بالإنتاجية العالية، وإنما نظام العمل نفسه هو الذي يحدد حجم الإنتاج، فهناك من يقضي ساعات طويلة في العمل، لكن العائد الذي يقوم به، محدود ومتواضع للغاية، لذلك يجب البحث عن بدائل أخرى من أجل زيادة الإنتاجية.

ورفض النائب مقترح تعديل قانون العمل، ليكون يوم العمل في العطلات الرسمية غير مضاعف كما ينص القانون.

تجدر الإشارة إلى أن قانون العمل الحالي، ينص على أنه يحق لصاحب العمل أن تشعيل العامل في أيام الإجازات الرسمية على أن يمنح العامل أجرًا مضاعفًا.

إجازات سنوية

ولا تقتصر الإجازات الرسيمة على التي يحصل عليها الموظفون في الأعياد أو العطلات الأسبوعية، وإنما تشمل الإجازات السنوية، التي يحصل عليها الموظفون بموجب قانون الخدمة المدنية، والتي تصل إلى 45 يومًا إجازة طوال السنة لبعض الموظفين.

وتكون الإجازات الرسمية السنوية للموظفينة 15 يومًا في أول 6 أشهر من الخدمة، و بعد قضاء سنة في الخدمة أو الوظيفة يحصل على 21 يومًا إجازة سنوية، وبعد مضي 10 سنوات يحصل على 30 يومًا إجازة سنوية، وبعض وصوله إلى سن الخمسين يحصل على 45 يومًا إجازة سنوية.

لكن قانون الخدمة المدنية سمح لجهة العمل أن ترفض 20% من عدد أيام الإجازات السنوية، على أن يحصل الموظف على 80 % من الإجازات بشكل قانوني.

الإجازات الرسمية الاجازات الرسمية 2023 اجازات رسمية العطلات الرسيمة العطلات الرسمية 2023 قانون العمل قانون الخدمة المدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نظرة الوداع.. انهيار حسام حسني في جنازة صديقه علاء عبد الخالق

رد أولي على أحداث جنين.. حماس تعلن مسئوليتها عن حادث الدهس في تل أبيب

لا أحد فوق القانون .. القبض على الضابط المتهم في واقعة مدينتي وإحالته للمحاكمة العاجلة

قرب على 1900 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

فرمان كولر.. شوبير: رحيل 3 لاعبين عن الأهلي والرابع على قائمة الانتظار

الزمالك خارج الصورة.. تطور مفاجئ يقرب إمام عاشور من الأهلي

هبوط عنيف في أسعار الأرز.. اعرف الكيلو بكام في المحال التجارية

رسميا.. الوكرة القطري يعلن إتمام الاتفاق مع الأهلي لضم حمدي فتحي

موضوعات متعلقة

طلب إحاطة حول أثر الإجازات الطويلة على الاقتصاد المصري

أيام الإجازات المتبقية خلال عام 2023| تعرف عليها

أولها خلال يوليو.. 4 إجازات متبقية للعاملين بالقطاع الخاص خلال 2023

للموظفين.. حالات تخفيض ساعات العمل في قانون الخدمة المدنية

إجازات شهر يونيو الرسمية باليوم والتاريخ

3 حالات للحصول على إجازات بدون مرتب بـ قانون الخدمة المدنية

ترشيحاتنا

نتيجة الدبلومات الفنية 2023| مؤتمر صحفي لإعلانها ظهر غد بالعاصمة الإدارية

المفوضية الأوروبية تعرب عن قلقها البالغ بشأن هذا الأمر

التفاصيل الكاملة.. شاهد| اللقطات الأولى من موقع حادث الدهس في تل أبيب

الرئاسة الفلسطينية : إسرائيل دولة معتدية.. ونحتاج إلى الصوت العربي الواحد

المتحصلات27 مليار جنيه.. التنمية المحلية: 205 ألف طلب تقنين وتحرير 64 ألف عقد

علي السيد: تفويض 3 يوليو كان انحيازا من الشعب لثورة 30 يونيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما بيفهمش غير باللغة دي.. سيدة تثير الجدل بشأن كلبها

كيف تجد ذاتك في عشر خطوات ؟ طبيب نفسي يجيب

لحظات مروعة لاصطدم سيارة شرطة بدفع رباعي مسروقة في أمريكا| شاهد

ماذا يحدث للجسم عند تناول بذرة عن طريق الخطأ؟

فيديو

لا أحد فوق القانون .. التفاصيل الكاملة لحادث صيدلانية مدينتي

هل ظهر قرش جديد؟.. سمكة أثارت رعب رواد الشواطئ في العين السخنة

أثارت الجدل واحتلت التريند.. فتاة أوروبية تمسك يد عمرو دياب.. من تكون؟ |فيديو جراف

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

اﻟﻤﺰﻳﺪ