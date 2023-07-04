أيام الإجازات المتبقية خلال عام 2023| تعرف عليها

يبحث المواطنون خلال الفترة المقبلة، عن أيام الإجازات المتبقية خلال العام الجاري، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك 2023، التي استمرت 7 أيام متتالية بمناسبة عيد الأضحى وثورة 30 يونيو، ويعود العاملون في الجهاز الإداري للدولة إلى أعمالهم، اليوم الثلاثاء، في جميع الوزارات والمحافظات والهيئات الاقتصادية والاستثمارية.

أيام الإجازات المتبقية خلال عام 2023

يتبقى عدد 4 مناسبات، وفقًا لموقع رئاسة الجمهورية يحصل خلالها الموظفون على عطلة رسمية، والتي جاءت كالتالي:-

إجازة

إجازة رأس السنة الهجرية

يوم الأربعاء 19 يوليو.

إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو

يوم الأحد 23 يوليو.

أيام الإجازات المتبقية بالعام الحالي

إجازة المولد النبوي الشريف

يوم الأربعاء 27سبتمبر.

إجازة عيد القوات المسلحة

يوم الجمعة 6 أكتوبر.

إجازة عيد الأضحى 2023

و منح العاملين في القطاع الحكومي إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة 7 أيام بدأت من الثلاثاء 27 يونيو وحتي الاثنين 3 يوليو كإجازة رسمية وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2023 .

وفيما يخص إجازة العاملين في القطاع الخاص يحصلون علي إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم الثلاثاء 27 يونيو وحتي الأحد 2 يوليو.