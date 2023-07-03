بيت الروبي يتصدر إيرادات آخر أيام إجازة العيد ..وهذا ترتيب الأفلام

تصدر فيلم بيت الروبي قائمة إيرادات أفلام عيد الأضحى أمس الأحد، بالتوازي مع انتهاء إجازة عيد الأضحى بعدما حقق نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية.

وبلغت إيرادات بيت الروبي أمس الأحد، أكثر من 8 ملايين جنيه، ويليه فيلم البعبع محققا أكثر من 3 ملايين جنيه أيضا، وفي المركز الثالث فيلم تاج محققا إيراد يومي حوالي 3 ملايين جنيه.

واكتفى فيلم مستر إكس بتحقيق حوالي مليون ونصف إيرادات، ليأتي في المركز الرابع ضمن منافسات موسم عيد الأضحى الذي اتسم بقوته وإقبال الجمهور على دور العرض.

وعلق المخرج بيتر ميمي، على نجاح فيلم بيت الروبي، وتحقيقه أعلى إيرادات، خلال الأيام الماضية.

وكتب “بيتر ميمي”، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك، "ايرادات فيلم #بيت_الروبى فقط تخطت العشرة ملايين جنيه.. ده رقم اول مرة يحصل فى السينما.. الحمدلله ان الفيلم لمس الناس..الحمدلله".

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما السبت 1 يوليو الجاري، حوالي 21،572،182 جنيهًا، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحققت الأفلام في موسم عيد الأضحى إيرادات عالية، حيث يشهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم بيت الروبي للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم تاج للفنان تامر حسني وفيلم مستر إكس للفنان أحمد فهمي.

ويعتبر فيلم بيت الروبي هو التعاون الأول الذى يجمع كريم عبد العزيز بالمخرج بيتر ميمي فى السينما والثالثة بوجه عام، وذلك بعدما قدم معه مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني والجزء الثالث، وكان مقررا التعاون سوياً في مسلسل "الحشاشين" في رمضان المقبل، إلا أنه تم تأجيله لشهر رمضان 2024 حسبما أعلن كريم عبد العزيز بسبب أن العمل ضخم إنتاجياً ويحتاج إلى وقت كبير للتحضيرات.