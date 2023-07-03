إجازة حلوة بالمستشفى.. عمرو وهبة يكشف طبيعة إصابته في قدمه

كشف الفنان عمرو وهبة عن إصابته في القدم، ودخوله المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة وسط مجموعة من الأطباء.

ونشر عمرو وهبة عبر انستجرام، صورا له من داخل المستشفى وعلق عليها قائلا:" الواحد من زمان مقضاش اجازه فى مستشفى حلوه كده ".

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حرص الفنان عمرو وهبة علي على تهنئة النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي بعيد ميلاده عبر حسابه بموقع انستجرام منذ أيام.

ونشر عمرو وهبة صورة له برفقة محمد صلاح و علق قائلا: من أكبر غلطات محمد صلاح فى كاريره إنه نده عليا وأنا داخل الطيارة وسلم عليا وخلانى اتصورت معاه، رحلة أربع ساعات كاملين كلت فيهم ودنه وصدعته بأسئلتى واستفساراتى وندمته إنه قرر يندهلى بس اتبسطت جداً واتعلمت منه وشوفت الناس عالطيارة بتبصله إزاى وفهمت ليه هو ماشاء الله كينج مو 👑 خصوصاً لما كان الأجانب بيقولولى ممكن تقول ل مو صلاح (صاحبى) يتصور معانا.

وأضاف :كل سنه وأنت طيب وناجح وأكتر شخصية مصرية أثرت فى الجيل الحالى والقادم.