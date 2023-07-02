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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

اجازة عيد الاضحى 2023 مصر.. دعاء العودة للعمل غدا

صدى البلد

اجازة عيد الاضحى 2023 .. أصبحت اجازة عيد الاضحى 2023 محل بحث الكثير عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك بالتزامن مع نهاية اجازة عيد الاضحى.

ويبحث الكثير عن اجازة عيد الاضحى 2023 هل تنتهى اليوم ام غدا الاثنين ؟، ومتى تكون العودة للعمل ؟ لذا يقدم موقع صدى البلد موعد انتهاء اجازة عيد الاضحى 2023

 

عدد أيام العطلة الرسمية لعيد الأضحى في مصر 2023

يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، يوافق يوم عرفة 2023.

يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، يوافق أول أيام إجازة عيد الأضحى 2023.

يوم الخميس 29 يونيو 2023، يوافق ثاني أيام إجازة عيد الأضحى 2023.

يوم الجمعة 30 يونيو 2023، يوافق ثالث أيام إجازة عيد الأضحى 2023.

يوم السبت 1 يوليو 2023، يوافق رابع أيام إجازة عيد الأضحى 2023.

يوم الأحد 2 يوليو 2023، يوافق خامس أيام إجازة عيد الأضحى 2023. 

دعاء العودة للعمل 

عن أمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قطُّ إلا رفع طَرْفَهُ إلى السماء فقال: "اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ، أَو أُضَلَّ، أَو أَزِلَّ، أَو أُزَلَّ، أَو أَظْلِمَ، أَو أُظْلَمَ، أَو أَجْهَلَ، أَو يُجْهَلَ عَلَيَّ".
 

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دعاء العودة الى العمل بعد اجازة العيد 

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، ولاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ. قَالَ: يُقَالُ حِينَئِذٍ: هُدِيتَ، وَكُفِيتَ، وَوُقِيتَ، فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ، فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ؟".

أسألك اللهم العفو والعافية في كل شأني، كما أسألك العافية في مالي وصحتي ورزقي وأهلي وولدي.

أسألك اللهم دوام النجاح ، ودوام الفلاح، ودوام الطاعات والقربات، واجعل اللهم دعائي من الدعاء المستجاب.

اللهم أسألك من خير هذا العمل الجديد ومن خير ما جُعل له، كما أعوذ بك اللهم من شر هذا العمل ومن شر ما جُعل له.

أسألك اللهم الكفاية بحلالك عن حرامك، كما أسألك اللهم الغنى عمن سواك سبحانك.

أعوذ بك اللهم من كل ذنب أذنبته يؤخر رزقي، ومن كل ذنب أذنبته يباعد بيني وبين رحمتك وعفوك.

اللهم يسر لي كل عسير، وسهل اللهم علي كل صعب واجعله بفضلك يسير.

اللهم اجعل عملي هذا مباركًا ، واجعله اللهم عونًا لي على طاعتك وقربك.

اللهم عافني ، وارزقني، وارحمني واهدني وتب علي من كل ذنب وخطيئة.

اللهم لك الحمد على ما رزقت، ولك اللهم الحمد على ما أوليت وأعطيت.

سبحانك لا إله إلا أنت ، بديع السماوات والأرض ، رازق الخلق، ومعطي الكائنات من فضلك وكرمك.

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