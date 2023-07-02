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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم توزيع لحم الأضحية على الفقراء بعد العيد

الأضحية
الأضحية

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى السابق لمفتى الجمهورية، إن وقت الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد إلى قبل غروب شمس آخر أيام التشريق أى رابع يوم العيد.

وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال « هل يجوز توزيع الأضحية فى أيام عيد الأضحى المبارك أو بعده وما حكم تخزينها؟»،أن مصلحة الناس فوق كل اعتبار خصوصا مصلحة الفقير فيبدأ وقت الأضحية من اول يوم العيد الى ما قبل غروب الشمس رابع يوم العيد فتوزيع الأضحية يكون مع وقت ذبحها .

وتابع "أنه لا مانع من تخزين الأضحية ولكن نريد أن نعطى الفقراء وتنشرح صدورهم بالأضحية".


حكم توزيع الأضحية بعد انتهاء أيام العيد
 

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن ذبح الأضحية له موعد يبدأ من بعد صلاة العيد إلى مغرب آخر أيام التشريق، أما توزيع لحومها فممتد على مدار العام.

 

وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال «بعض الجمعيات تذبح وتوزع بعد العيد بأيام، فهل أشترك في هذه الجمعيات بالصكوك؟»، أن ذبح الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد إلى مغرب آخر أيام التشريق، ولا جمعيات تتأخر عن ذلك التوقيت في الذبح، أما توزيع لحوم الأضحية فيكون على مدار العام.


حكم توزيع لحم الأضحية بعد انتهاء أيام العيد 
قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقا بين الذبح يوم عرفةوبين ذبح يوم العيد فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن يذبح يوم عرفة فقال هو لحم قدمه لأهله أي هذا ليس هو الأضحية التي أمر الشرع بها.


وأضاف عبدالسميع، فى إجابته عن سؤال « هل هناك فرق بين الذبح يوم عرفة وبين الذبح صباح العيد؟»، أن من يريد أن يذبح الأضحية يوم عرفة حتى يطعم الفقراء والمساكين فهذا عمل صالح ويأخذ من الله سبحانه وتعالى ثواب عليه لكنه لا يأخذ ثواب الأضحية، فالأضحية ثوابها يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحي إلى ما قبل غروب شمس رابع يوم العيد.

حكم توزيع الأضحية بعد انتهاء أيام العيد حكم توزيع لحم الاضحية على الفقراء بعد العيد

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