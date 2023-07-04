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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفيلم القصير نب تاوي يفوز بجائزة في مهرجان زنجبار السينمائي الدولي

صدى البلد

فاز الفيلم القصير نب تاوي للمخرجة مي وائل بجائزة في عرضه العالمي الأول بمهرجان زنجبار السينمائي الدولي في تنزانيا والذي اختتمت فعالياته الأحد 2 يوليو، والجائزة التي فازت بها مخرجة الفيلم هي جائزة عثمان سيمبين، وهي جائزة نقدية لتقوم المخرج بإنتاج فيلم جديد من إخراجها، ويعد مهرجان زنجبار أحد أهم الفعاليات الثقافية في شرق إفريقيا.

وتقول المخرجة مي وائل"سعيدة جدًا بفوزي بالجائزة وبتقدير المهرجان للمخرجين في تجاربهم السينمائية الأولى وبدعم المهرجان للأفلام المصرية القصيرة والمواهب الشابة وسعيدة جدًا بدعمي من قبل إدارة المهرجان لأقوم بإخراج فيلم قصير جديد من إنتاج المهرجان".
فيلم نب تاوي يحكي عن طفلة تعمل مع عمها في التنقيب غير الشرعي عن الآثار بعد وفاة والدها، وتحاول بذل مجهود كبير للحفاظ على ذكرى والدها.

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الفيلم من إخراج وتأليف مي وائل وشارك في الكتابة محمد علي منصور، وبطولة النجمة الشابة نانسي صلاح ويشاركها ريماس ومحمود حجاج، وإنتاج شركة رايون برودكشن (مهند حمدي ومي وائل) وتتولى شركة MAD Solutions التوزيع والمبيعات عالميًا.

مي وائل مخرجة مصرية حصلت على شهادتها من المعهد العالي للسينما في مصر، عملت كمخرج مساعد في العديد من الأفلام تعاونت فيها مع عدد من المخرجين المميزين داخل مصر وخارجها. وسبق لها إخراج فيلمين قصيرين.

إدارة المهرجان الفعاليات الثقافية الفيلم القصير المواهب الشابة المعهد العالي للسينما

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