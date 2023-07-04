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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

حظر المحمول والتدخين.. أول قرار بالأوقاف بعد النقل إلى العاصمة الإدارية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أصدر الوكيل الدائم بوزارة الأوقاف تعميمًا بعد النقل الكلي لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تقرر حظر استخدام أجهزة الحاسب الآلي الشخصية في وقت العمل، واقتصار استخدام الحاسب على أجهزة الحاسب المخصصة لكل موظف وفق منظومة الإدارة الحديثة .

كما قرر الوكيل الدائم حظر استخدام الهاتف المحمول أثناء العمل ، وعند استخدمه للضرورة القصوى أو لصالح العمل يكون بإذن من الرئيس المباشر، وكذلك حظر التدخين نهائيًا في ديوان عام الوزارة وجميع الجهات والمقار التابعة لها .

وفي السياق ذاته استقبل العاملون بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في أول يوم عمل بعد الانتقال الكامل للعمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعقد وزير الأوقاف اجتماعًا بقيادات الأوقاف بترحاب كبير هنأ فيه جميع العاملين في الأوقاف بعيد الأضحى المبارك، سائلا الله  أن يعيده بخير على مصر وأهلها، كما هنأهم بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيه.

وأكد جمعة أن هذا اليوم الثلاثاء ١٦ من ذي الحجة ١٤٤٤هـ الموافق ٤ /٧/ ٢٠٢٣م بدأنا عملنا الرسمي كاملًا من العاصمة الإدارية الجديدة ، وهو بالطبع يوم لا ينسى ولن ينسى بإذن الله تعالى في تاريخ الأوقاف ، وهو انتقال حقيقي نحو الإدارة الحديثة والجمهورية الجديدة ، يتزامن مع احتفال الدولة المصرية بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيه التي أنقذت مصر من حكم الجماعة إلى بناء الدولة.

وشدد على أهمية التحلي بروح العمل الجاد والإنجاز والإتقان وبذل أقصى الجهد، والعمل بنظام المبادأة والمبادرة والتطوير المستمر، والمتابعة الدورية، مؤكدًا على أهمية مراعاة التسلسل الإداري والقيادي والانضباط الوظيفي، سائلا الله (عز وجل) أن نكون جميعًا على مستوى هذه النقلة الحضارية، وأن يجعل سبحانه وتعالى هذه الانطلاقة للإدارة المصرية من العاصمة الإدارية الجديدة فاتحة خير على مصر وأهلها أجمعين، وأن يوفقنا جميعًا لخدمة ديننا ووطننا.

وزارة الأوقاف وزير الاوقاف العاصمة الادارية

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