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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جدول حفلات دار الأوبرا على المسرح الكبير خلال يوليو الجاري

خالد داغر رئيس دار
خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية

أعلنت دار الأوبرا المصرية عن جدول حفلاتها التى تقدمها خلال شهر يوليو الجاري على المسرح الكبير والذى افتتحته مساء أمس  بحفل لمجموعة من المواهب الشابة احتفالا بثورة 30 يونيو.

وقدمت المواهب الشابة فى حفل أمس مجموعة كبيرة من أشهر الأغاني الوطنية بالإضافة إلى مجموعة متميزة من الأغاني العاطفية.

أما الحفل الثاني سيكون للمطرب الكبير مدحت صالح يوم 7 يوليو،  وهو حفل تحت عنوان “الأساتذة" والذى يقدم فيه مجموعة مختلفة من الألحان لكبار الملحنين سواء المصريين أمثال محمد عبد الوهاب ورياض السنباطي ومحمد فوزي ومن خارج مصر الملحن سراج عمر وعبد الحميد السيد من الكويت.

أما الحفل الثالث يقام يوم 10 من شهر يوليو الجاري وهو حفل يضم شباب مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا ويقدمون فيه مجموعة من الأغاني الوطنية بجانب الأغاني العاطفية.

كما تستعد دار الأوبرا المصرية لتقديم حفل خاص يوم 18 من شهر يوليو بمناسبة رأس السنة الهجرية، حيث تقدم فيها الأوبرا حفل خاص يشمل العديد من الفنانين الكبار للاحتفال بالعام الهجرى الجديد وتقديم مجموعة مميزة من الأغانيات التراثية القديمة التى تتناسب مع هذه المناسبة.

أما الحفل الخامس والأخير لدار الاوبرا المصرية في هذا الشهر يقام يوم 23  يوليو، ويكون احتفالا بذكرى مرور 71 عام على ثورة 23 يوليو المجيدة ويحيى هذه الحفله مجموعة من الشباب من مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية.

دار الاوبرا المصرية المسرح الكبير مدحت صالح رأس السنة الهجرية مركز تنمية المواهب

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