جمع أموال المواطنين .. القبض على مستريح الدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم .

تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية من (8 أشخاص ، مقيمين بدائرة المركز) بتضررهم من أحد الأشخاص (صاحب محل هواتف محمولة ، ومقيم بدائرة المركز) لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم والتى بلغت إجمالى (2,239,000 مليون جنيهاً) بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الهواتف المحمولة مقابل أرباح إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.