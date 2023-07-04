اجتماع لجان المرصد العربي لحقوق الإنسان تمهيدا لـ مجلس الأمناء.. غدا

عقدت اليوم لجنة رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان في الدول العربية اجتماعها الرابع، برئاسة الدكتورة الجوهرة بنت فهد الزامل، وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد الاجتماع التاسع لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان المقرر غدا الأربعاء 5 يوليو 2023م.

وناقشت اللجنة عددا من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعمال مجلس أمناء المرصد والتي تمثلت في مسودتي المؤشر العربي لحقوق الإنسان، والعقد العربي لحقوق الإنسان 2023-2033، كما اطلعت اللجنة على آخر مستجدات تنظيم المؤتمر السنوي الأول لحقوق الإنسان المزمع عقده شهر نوفمبر من العام الجاري بالتعاون مع مجلس النواب بجمهورية مصر العربية.

كما عقدت لجنة العلاقات الخارجية اجتماعها الثاني، برئاسة النائب علي جلولي، وبحضور أعضاء اللجنة، وأقرت اللجنة خطة عملها الجديدة، والتحركات المستقبلية للتعريف بالمرصد العربي لحقوق الإنسان، وبناء آليات التنسيق عربياً ودولياً، وتم التأكيد على استهداف إنجاز بروتوكولات التعاون مع الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان العربية خلال هذا العام، والبدء فى بناء العلاقات المؤسسية مع لجان حقوق الإنسان فى المجالس والبرلمانات العربية، واقترحت اللجنة دعوة ثلاث لجان وطنية لحقوق الإنسان فى كل اجتماع لمجلس الأمناء لتعزيز أدوات التنسيق والتواصل العربي.

جدير بالذكر أن لجنتي الرصد والعلاقات الخارجية سترفعان تقريرهما النهائي متضمنًا توصياتهما تمهيدًا للعرض على اجتماع مجلس أمناء المرصد باجتماعه التاسع المقرر غدا الأربعاء 5 يوليو 2023م للاعتماد.