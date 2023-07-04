الصدمة |طارق العشري يكشف وجهته المقبله عقب الرحيل عن فاركو

قال طارق العشري المدير الفني السابق لفريق فاركو ، أنه حتي الآن لم يحدد وجهته المقبلة بعد الرحيل عن الفريق خلال الأيام الأخيرة.

وقال طارق العشري فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" لم أحدد وجهتي المقبلة حتي الأن بسبب " الصدمة" من الرحيل عن فاركو .

واضاف:" بسبب الصدمة التي شعرت بها من الرحيل عن فاركو بهذا الشكل بعد ما كنت بحضر للموسم الجديد ، مش قادر أفكر حابب أن يكون هناك هدوء.

وأكمل:" لابد أن أجدد طموحي وأنا الحمدلله أحب أن يكون هناك تحديات ليا مع كل الفرق التي قمت بتدريبها.

وأتم:" أنا راضي عن ما قدمته مع فاركو هذا الموسم .