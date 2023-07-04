نقيب المهن الموسيقية في تونس يفجر مفاجأة في ازمة أحمد سعد ويصدم مصطفى كامل

أكد ماهر همامي نقيب المهن الموسيقية التونسية، تقدمه بشكوى ضد منظمة حفل الفنان أحمد سعد في تونس بسبب كشفها عن اجره.



وقال نقيب الموسيقيين التونسي، في تصريحات تلفزيونية: قدمنا شكوى ضد المتعهدة على الكلام اللي قالته بذكرها الأرقام 80 ألف دولار، لأن ذكر الرقم من الممنوعات، وستوضع الشكوى في وزارة الثقافة ولجنة المطربين الأجانب.

وتابع:" النقابة تعترف بوجود إخلال بالتعاقد من قِبل منظمة الحفل، قائلًا: ونعترف أنه كان هناك سوء تنظيم في حفل أحمد سعد بتونس، والجهة المنظمة غير محترفة وهذا ما أكدناه وفي إخلال بالعقود ونحن نحترم الحرفية للفنان، وأحمد سعد غير ملزم بالندوة ولكن النقطة التي أفاضت الكأس أنه كان يجب أن يكون أحمد سعد متعقلا وردة فعله أهدى.

تعود أحداث المشاجرة الحامية، في حفل نظم له مسرح بنزرت خلال فعاليات المهرجان الدولي للتخييم، في دولة تونس السبت الماضي، وأثناء إدلاء النجم بتصريحات للصحفيين، تقاطعه منظمة الحفل، ليرد عليها أحمد سعد "ما فيش في العقد مؤتمر صحفي، اسكتي، اخرسي.. أنت ما تتكلميش خالص.. وماتعرفيش تعملي حفلات ولا علاقة لك بالحفلات".



ووجه أحمد سعد، حديثا للصحفيين، : "لازم تعرفوا إني موجود هنا معاكم احتراما وتقديرا وحبا لكل الإعلام والشعب التونسي، إنما كاتفاق إني أعمل أحاديث صحفية، ده مش موجود ضمن الاتفاق معي".

وبعدها هاجم عدد من الجمهور التونسي الفنان أحمد سعد، واعتبروه أهان السيدة التونسية على هامش حفله الأخير في تونس.

وجاءت التعليقات على "إنستجرام" كالتالي: “أنت أهنت المرأة التونسية .. لم تحترم فنك، وتعاملت مع الصحفيين بإهانة، وغيرها من التعليقات



نقابة الموسيقيين تلزمه باعتذار

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا بشأن أزمة الفنان أحمد سعد في تونس .



وجاء نص البيان كالآتي :"رداً على ما أثير خلال الأيام الثلاثة الماضية بشأن الأحداث التي وقعت داخل أرض الوطن الحبيب والشقيق تونس الخضراء وطرفي النزاع فيه الفنان احمد سعد عضو نقابة المهن الموسيقية المصرية والأشقاء التونسيين منظمي حفله الغنائي أو المتعاقدين معه علي أحياء الحفل ".

تابع البيان: “بداية، تؤكد نقابة المهن الموسيقية بمصر علي متانة وقوة العلاقة بين الدولتين الشقيقتين مصر وتونس علي كافة المستويات والأصعدة”.



وأضاف البيان: "وبعد البحث الكامل في ملابسات النزاع من قبل النقابة العامة للمهن الموسيقية وبمعرفتي شخصياً كنقيب عام لموسيقيين مصر قررنا الآتي".

أولاً : إلزام الفنان أحمد سعد بعمل فيديو يتضمن اعتذارا لسيدات تونس المحترمات؛ رداً على ما قام به لفظياً وجهاً لوجه لسيده فاضله من شقيقاتنا التونسيات المحترمات بعباره تتضمن ( أسكتي أنت ِاو اخرسي أنت).

ثانياً : توجيه اللوم والعتاب لكل الأشقاء منظمي الحفل بدولة تونس الحبيبة والشقيقة لعدم إبلاغ نقابة الموسيقيين المصرية بنصوص العقود المبرمة بينها وبين الفنانين المصريين مسبقاً وقبل إقامة أية حفلات فنيه ؛ حتي تكون النقابة علي درايه تامه بكل ما يخص أعضاءها والتصرف الفوري في حال حدوث مثل هذه المشكلات .



ثالثاً : مخاطبة كافة جهات الدوله الرسميه والسياديه بضرورة حصول الفنانين المصريين علي خطاب رسمي من النقابه للسفر للخارج حتي تكون النقابه ضامناً وفاعلاً أساسياً لكافة تصرفات الأعضاء بالإيجاب أو السلب .

واختتم البيان :" وتهيب النقابه العامه للموسيقيين بمصر ضرورة عدم الإنجراف نحو إضافة أي بعد عنصري أو تمييز . حيث أن الخلاف الذي حدث يجب أن يقتصر علي أطراف الواقعه وعلي بنود العقد المبرم بينهما . دون الزج بعبارات تؤثر علي قوة العلاقات الصلبه بين مصر وأي دوله شقيقه بوطننا العربي الغالي ؛وفي النهايه أتقدم بشخصي وبصفتي نقيباً عاماً لموسيقيين مصر . وفنان مصري محب وعاشق لكل بلداننا العربيه الشقيقه بخالص الإعتذار لسيدات تونس الخضراء الحبيبه عما حدث من لفظ أثار أستياء حضراتهن ؛ متمنياً إستمرار أواصر الحب والأخوه والصداقه والإحترام بين مصرنا الحبيبه ووطننا العربي بأكمله ".