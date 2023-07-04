الأزمة انتهت.. منظمة حفل تونس تكشف تفاصيل ما حدث مع أحمد سعد

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان " "الأزمة انتهت".. منظمة حفل تونس تكشف تفاصيل ما حدث مع الفنان أحمد سعد".

أكدت مديرة المهرجان الذي حدث فيه مشاجرة مع المطرب أحمد سعد، أن الأزمة انتهت، بالفعل وطالبت بعدم إطلاق اسم أزمة عليه، وأن هذا الأمر سوء تفاهم.

وأضافت أن هناك معلومات غير صحيحة تم تداولها خلال ساعات قليلة، لها و لـ الفنان أحمد سعد.

ولفتت إلي أنها تقدر الفنان أحمد سعد الذي أحيا الحفل بـ مسرح بنزرت خلال فعاليات المهرجان الدولي للتخييم، في دولة تونس.

تعود أحداث المشاجرة الحامية، في حفل نظم له مسرح بنزرت خلال فعاليات المهرجان الدولي للتخييم، في دولة تونس السبت الماضي، وأثناء إدلاء النجم بتصريحات للصحفيين، تقاطعه منظمة الحفل، ليرد عليها أحمد سعد "ما فيش في العقد مؤتمر صحفي، اسكتي، اخرسي.. أنت ما تتكلميش خالص.. وماتعرفيش تعملي حفلات ولا علاقة لك بالحفلات".



ووجه أحمد سعد، حديثا للصحفيين، : "لازم تعرفوا إني موجود هنا معاكم احتراما وتقديرا وحبا لكل الإعلام والشعب التونسي، إنما كاتفاق إني أعمل أحاديث صحفية، ده مش موجود ضمن الاتفاق معي".

وبعدها هاجم عدد من الجمهور التونسي الفنان أحمد سعد، واعتبروه أهان السيدة التونسية على هامش حفله الأخير في تونس.

وجاءت التعليقات على "إنستجرام" كالتالي: “أنت أهنت المرأة التونسية .. لم تحترم فنك، وتعاملت مع الصحفيين بإهانة، وغيرها من التعليقات.