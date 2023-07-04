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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

راكب يسافر بالخطأ على إحدى الرحلات في مطار القاهرة.. ما القصة؟

مطار القاهرة
مطار القاهرة

نفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، سفر سائح أجنبي بالخطأ على إحدى الرحلات المتجهة إلى مطار شرم الشيخ الدولي، يوم السبت الماضي، بدلا من مطار الغردقة الدولي، كما تردد علي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

 

وبحسب المصادر، قالت إن أحد السائحين بمبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم أنهى إجراءات سفره علي رحلة الغردقة التابعة لإحدى الشركات الشهيرة وعقب جلوسه في قاعة السفر حوالي ساعة اعتقد أن ركاب رحلة شرم الشيخ التابعين لنفس الشركة متجهين إلي الغردقة وذلك بسبب تأخر إقلاع رحلة شرم الشيخ لمدة ساعة، حيث صعد معهم إلي أوتوبيس الطائرة من بوابة 12 المخصصة لركاب شرم الشيخ، واكتشف موظف شركة الطيران الخطأ عقب تحرك الأوتوبيس، وقام بإبلاغ العاملين أمام الطائرة وتم إعادة السائح لصالة الرحيل مرة ثانية.

 

وقالت المصادر، إن مطار القاهرة الدولي غير مسئول عن ركاب الرحلات، وإنما هي مسئولية شركة الطيران منذ لحظة دخول الركاب إلي مبني الركاب وحتي إقلاع الطائرات، حيث تقوم كل شركة طيران بتخصيص موظف يتابع بطاقات الصعود إلي الطائرات عند مخارج قاعات الرحيل المخصصة للركاب، كما تقوم بتخصيص موظف أخر أسفل كل طائرة يراجع بطاقة الصعود للطائرة للتأكد من الركاب، وكذلك يقوم طاقم الضيافة بمراجعة بطاقة الصعود للطائرة للتأكد من مقعد الراكب وانه مسافر على نفس الرحلة.

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