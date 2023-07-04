إصابة فلسطينيين بالرصاص الحي واعتقال آخر في مواجهات مع الاحتلال شمال البيرة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بإصابة شابين فلسطينيين بالرصاص الحي، واعتقل آخر، خلال مواجهات اندلعت مساء اليوم الثلاثاء، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر طبية، بأن الشابين أصيبا بالرصاص الحي في منطقة الفخذ، ووصفت حالتهما بين متوسطة وخطيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا لم تعرف هويته بعد، من منطقة البالوع المجاورة، حيث توغلت الآليات العسكرية إليها، وطاردت الشبان الذين خرجوا تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها المتواصل لليوم الثاني على التوالي.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها حتى اللحظة عن استشهاد 10 فلسطينيين، وإصابة المئات، وإحداث تدمير وخراب واسعين في الممتلكات والبنية التحتية.