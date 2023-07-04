بالأسماء.. الألومنيوم يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد

استقر نادي الألومنيوم برئاسة المهندس محمود سالم وهشام عبدالمنعم المدير الفنى لنادي الألومنيوم ، على تشكيل الجهاز الفني المعاون للمدير الفني الجديد.

وانفرد موقع "صدى البلد" بتشكيل الجهاز الجديد، وجاء كالتالي:

هشام عبدالمنعم مديرًا فنيا

حمام السيد مدربا عاما

عبدالعال الشندويلي مدربًا

أحمد حمدي "ميمي" مدربا لحراس المرمى

أحمد عزت أخصائي علاج

أحمد جميل. مدلك

سيد قاسم مدير اداري

حمدي خير إداريًا

وكان قد تعاقد مجلس إدارة نادي الالومنيوم ، مع هشام عبدالمنعم المدير الفنى الأسبق لبترول أسيوط لتولي القيادة الفنية لفريق الكرة بالنادي خلفا لأبو طالب العيسوى المدير الفني السابق .

وكان قد تقدم أبو طالب العيسوى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بإستقالته من تدريب الفريق وقام مسئولي مجلس الادارة بتعيين عبدالرحيم همام مديرا فنيا للفريق لحين اختيار مدير فني للفريق .