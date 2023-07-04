مقتل 10 في حادث إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة

أفادت وكالة الأنباء "رويترز" إن عمليات إطلاق النار الجماعية في فيلادلفيا وبالتيمور وفورت وورث أودت بحياة 10 أشخاص قبل عطلة الرابع من يوليو في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الشرطة ، الثلاثاء ، في فورت وورث بولاية تكساس ، إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب ثمانية في إطلاق نار جماعي عقب مهرجان محلي.

في حادث إطلاق نار منفصل في فيلادلفيا مساء الاثنين ، قتل خمسة أشخاص وأصيب اثنان عندما أطلق مشتبه به يرتدي سترة واقية من الرصاص النار على غرباء وكان من بين الجرحى طفل صغير ومراهق.

جاء إطلاق النار ليلة الاثنين بعد يوم من مقتل شخصين وإصابة 28 آخرين ، نصفهم تقريبًا من الأطفال ، في وابل من إطلاق النار في حفلة في الهواء الطلق في بالتيمور بولاية ماريلاند.

لم تكن الدوافع وراء إطلاق النار الثلاثة واضحة على الفور.

وقالت مفوضة شرطة فيلادلفيا ، دانييل آوتلو ، إن قوتها ألقت القبض على مشتبه به يبلغ من العمر 40 عامًا ، وقالت في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من الليل "ليس لدينا أي فكرة على الإطلاق عن سبب حدوث ذلك".

وقالت الشرطة في فورت وورث إنه لم يتم إجراء أي اعتقالات.