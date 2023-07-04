كنت بحب أغني معاه.. الراحل علاء عبدالخالق اشترك في دويتو مع حميد الشاعري

لفت الفنان الراحل علاء عبد الخالق، إلى أن الكثير من الجمهورعند لقائهم به يسألونه لماذا لم تدخل في أعمال مع الموسيقار عمار الشريعي، وذهب بالفعل وسأله وقال له عمار إنه معجب بفنه وبفن حميد الشاعري وعملهما سويا.

وأضاف عبد الخالق خلال لقاء سابق له مع الإعلامي عمرو الليثي المذاع على قناة الحياة، أنه أشترك في ثنائي غنائي مع حميد الشاعري مضيفا أنه قريبا منه، وأيضا أشترك في ثنائي غنائي مع أحمد الحجار، وعدد علاء ما لحنه له أحمد الحجار منها " راجعلك وهتعرفيني" والكثير من الأغاني لاحمد الحجار.

وأكد الراحل علاء عبد الخالق، أم الجمهور بدأ يلجأ إلى أغاني التسعينيات، لأن الألحان القديمة تتمتع بالإحساس والشعور والكلمات القوية.