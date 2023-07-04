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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيتنام ترفض "باربي": حظر فيلم الدمية الشهيرة بسبب الصين

صدى البلد

ما هو الفيلم؟

فيلم باربي هو فيلم كوميدي رومانسي ينتجه استوديو "وارنر براذرز"، ويقوم ببطولته الممثلة الأسترالية "مارغوت روبي" والممثل الكندي "رايان جوسلينج". الفيلم مستوحى من دمية باربي الشهيرة التي تنتجها شركة ماتيل، ويحكي قصة باربي التي تطرد من عالم الدمى لعدم كمالها، وتنتقل إلى عالم البشر حيث تعيش مغامرات مختلفة وتقع في حب كين.

الفيلم من إخراج جي جي أبرامز وكتابة آدم ماكاي، وكان من المقرر أن يعرض في دور السينما في 21 يوليو 2023.

لماذا تم منعه؟

تم منع عرض الفيلم في فيتنام بسبب مشهد يظهر خريطة لبحر الصين الجنوبي تتضمن خط الفواصل التسعة الذي تستخدمه الصين لإثبات مطالبها الإقليمية في المنطقة.

وتعارض فيتنام ودول أخرى مثل الفلبين وماليزيا وبروناي وتايوان هذه المطالب، وتحتج على تواجد الصين العسكري والاقتصادي في المياه المتنازع عليها. ووفقا للإعلام الحكومي الفيتنامي، اعتبر المشهد “صورة مسيئة” لسيادة فيتنام وأمنها القومي، وطالب بإزالته أو تغييره قبل عرض الفيلم.

ما هي ردود الفعل؟

ردود الفعل على قرار منع الفيلم كانت متباينة بين المؤيدين والمعارضين له.
بعض المؤيدين أشادوا بالقرار باعتباره دفاعا عن حقوق فيتنام وكرامتها، وانتقدوا الفيلم باعتباره دعاية للصين وإهانة للشعور الوطني للفيتنام.

بعض المعارضين انتقدوا القرار باعتباره قمعا لحرية التعبير والفكر، وحذروا من أنه سيؤثر سلبا على صورة فيتنام كدولة محبة للسلام والثقافة، وطالبوا بإلغاء المنع أو إعطاء فرصة للجمهور للاستمتاع بالفيلم.

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