استاذ جامعي: نظام الساعات المعتمدة يقدم برامج مميزة ولا يهدف للربح

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد تربية جامعة عين شمس السابق، إن العديد من الجامعات شهدت عملية تحويل من أنظمة تعليم قديمة إلى أنظمة حديثة، منها التعليم عن طريق نظام الساعات المعتمدة طبقاً لمنظومة الجودة التى تطبقها الجامعات .

وأشار الدكتور ماجد أبو العينين لـ صدي البلد إلي أن نظام الساعات المعتمدة، هو نظام جديد، ينقسم إلى عدة مستويات، إلى أنه يعطى للطالب العديد من المميزات، فهو يتيح الحرية فى اختيار المواد التى يريد دراستها، إضافة إلى حرية اختياره الأساتذة والمعيدين، إضافة إلى تقليل نسبة الطلاب في المحاضرات ويعمل أيضاً على ربط الطالب بالجامعة دائماً من خلال الأنشطة التى يقوم بها أثناء فترة الدراسة والانتظام فى حضور المحاضرات.

وأكد أبو العينين، أن نظام الساعات المعتمدة، مطبق فى أغلب الجامعات، وهو نظام دراسة، يؤدى الطالب فيه بعض المقررات، بالإضافة إلى بعض المقررات الأساسية، مع مقررات اختيارية وإجبارية، واختيار عدد منها أوالتدريس فيه فقط.

وأوضح عميد تربية عين شمس السابق، أن نظام الساعات المعتمدة، تعتمد علي برامج متميزة مع التعاون مع الجامعات العالمية والتوأمة، ليس بالسهل ويحتاج تكاليف عالية وبالنظر إلى الجامعات فهناك 60% دخلوا الجامعات من مدراس خاصة.

وتابع، أن نظام برامج الساعات المعتمدة، لا يهدف للربح، مشيرا إلى الفائض العائد من تطبيقه، يعود على تطوير العملية التعليمية من معامل ومكتبات والبنية التحتية.