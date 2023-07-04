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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

محمد الشناوي على أعتاب الخروج من الأهلي.. وحارس عالمي يهدد مسيرة احترافه (إيه الحكاية)

محمد الشناوي
محمد الشناوي

تصدر أسم حارث مرمى الأهلي محمد الشنواي تريند مواقع التواصل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب العروض التي تهل علية خلال الفترة الماضية، بسبب تألقة في حراسة مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني، وشهدت الساعات الاخيرة تطورات جديدة في ملف إحتراف الاعب محمد الشناوي. 

محمد الشناوي 


هل سيغادر محمد الشناوي صفوف الأهلي؟ 


كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن تطورات جديدة بخصوص ملف احتراف حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي محمد الشناوي.
قال شوبير في برنامجه الإذاعى إن موقف محمد الشناوي غير الواضح، تسبب في توقف الأهلي عن إرسال الاستغناء الخاص بعلي لطفي لـ "زد"، والذى كان أنهى كل أمور الحصول على خدمات الحارس عن طريق الإعارة.


النصر السعودي يتسائل عن موقف محمد الشناوي


أضاف شوبير أن هناك استفسارًا من أحد مسؤولي نادي النصر السعودى عن موقف محمد الشناوي مع النادي الأهلي، إلا أن المارد الأحمر لم يبد رفضًا من جهته، ورحب شريطة تقديم عرض رسمي يليق بإمكانات الحارس المخضرم ليوافق الأهلي على رحيله.

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حارسم مرمى مانشستر يونايتد يهدد إحتراف الشناوي


وتابع شوبير: "الأمر الذي يعرقل العرض الرسمي من جانب نادي النصر هو تفكير العالمي في التعاقد مع الحارس ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، والذي انتهى عقده مع الفريق الإنجليزي في 30 يونيو الماضي، ولم يتم التجديد معه من جانب الشياطين الحمر حتى الآن".


موعد مبارة الأهلي والإسماعيلي 


وفي سياق أخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام نظيره الإسماعيلي غدًا الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

محمد الشناوي


النادي الأهلي يتربع على عرش بطولة الدوري المصري 


ويتربع النادي الأهلي على صدارة بطولة الدوري المصري الممتاز، برصيد 69 نقطة، بفارق نقطتين عن نادي بيراميدز، أقرب ملاحقيه، وتتبقى للأهلي 4 مؤجلات.
 

هل يستعيد الأهلي مدافعه السابق؟ 


حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من عودة لاعب الفريق السابق، خلال الموسم الجديد.
ورحل المدافع المغربي بدر بانون، الملقب بالسلطان، مدافع الأهلي إلى قطر القطري، خلال بداية الموسم الجاري، بعدما حقق العديد من البطولات داخل جدران التتش، وسط أنباء تؤكد وجود رغبة في استعادة خدماته.

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