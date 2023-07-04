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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفارة الأمريكية تعلن عن وظيفة بمرتب 472 ألف جنيه

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية تعلن عن وظيفة بمرتب 472 ألف جنيه

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة على الموقع الرسمي الخاص بها عن حاجتها لوظيفة مشرف الحماية في مكتب الأمن الإقليمي.

أوضحت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن عدد ساعات العمل لهذه الوظيفة وهي بمعدل 40 ساعة أسبوعياً، براتب 15300 دولاراً أمريكياً مايعادل أكثر من 472 ألف جنيهاً مصرياً.

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة أن أخر موعد للتقدم للوظيفة بنهاية اليوم الثلاثاء، عبر موقعها الرسمي.

حددت السفارة الأمريكية بعض الشروط للتقدم للوظيفة :

1- خبرة للمتقدم بالعمل في الشرطة أو الجيش أو الحماية الشخصية لمدة 5 سنوات، بما في ذلك عام واحد في دور إشرافي، وعلى معرفة تامة بأساليب الحماية والأمن والتحقيق.

2- حاصل على درجة البكالوريوس في العدالة الجنائية أو القانون أو الأمن أو الشرطة أو الجيش.

3- يجيد التحدث والقراءة والكتابة باللغتين الإنجليزية والعربية.

4- استخدام كافة أنظمة الكمبيوتر.

5- تقديم قيد الدراسة واجتياز الشهادات الطبية والأمنية.

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