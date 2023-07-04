خطيبة لاعب الأهلي تستعرض رشاقتها على حمام السباحة.. صور

حرصت سلمى صقر خطيبة مروان عطية نجم النادي الأهلي، علي مشاركة متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت سلمى صقر علي حمام سباحة اثناء قضاء عطلتها باطلالة صيفية، ترتدي ملابس البحر واعتمدت مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها، ولاقت جلسة التصوير إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام الإسماعيلي غدا الأربعاء في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى المارد الأحمر للفوز على الإسماعيلي والاتحاد السكندري، لحسم لقب الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي في مباراة الزمالك والمقرر إقامتها 13 يوليو الجاري.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة ولديه 7 مباريات، يحتاج منها 8 نقاط فقط لحسم لقب الدوري الممتاز، بعد غياب عامين عن التتويج لصالح الزمالك.