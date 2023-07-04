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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة..ساديو ماني في الدوري السعودي.. تفاصيل

ماني
ماني

أعلن الناقد الرياضي عبد الحميد جلال عن تعاقد ساديو ماني مع نادي الاهلي السعودي .

وكتب عيد الحميد من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" ساديو ماني يوقع لنادي الأهلي السـعودي لمدة 3 سنوات. ".


أكد السنغالي ساديو ماني، نجم نادي بايرن ميونخ الألماني، أن منتخب بلاده سيحاول الحفاظ على لقب كأس الأمم الإفريقية المقبلة بكوت ديفوار.

وتقام بطولة كأس الأمم الإفريقية عام ٢٠٢٣ بكوت ديفوار، وكانت من المقرر أن تقام في يونيو الجاري ولكن الاتحاد الإفريقي قرر تأجيلها إلى يناير المقبل.

وقال ماني في تصريحات عبر موقع “أفريكان فوت”: "أعتقد أننا جميعًا سعداء بمبارياتنا الماضية، لقد كان تحضيرًا جيدًا، لقد فزنا على البرازيل (4-2)، وعملنا كفريق، ووصلنا إلى مستوى معين".

الاتحاد الافريقي الاهلي السعودي السنغالي ساديو ماني ساديو ماني

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