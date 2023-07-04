رسائل العربي وزكي فضحت تهديدهما لطالبة بفيديوهات وصور مخلة.. نص المحادثات

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية قضية العربي وزكي الي محكمة الجنايات لاتهامهم بخطف فتاة وهتك عرضها وتصويرها عارية وسرقة أموالها وكشفت التحقيقات تفاصيل الرسائل المرسلة بين المتهمين والمجني عليها لتهديدها

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين خطفا المجني عليها وكان ذلك بطريق التحايل بحيلة منهما انطلت عليها، فتمكنا بتلك الوسيلة

مبعدين إياها عن أعين ذويها وإذ اقترنت بتلك الجناية جريمة هتك عرض المجني عليها سالفة الذكر، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان أنفي البيان هتكا عرض المجني عليها بالقوة، بأن قاما بتصويرها عارية كرها عنها؛ وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة 168 العشرين الأولى والثانية من قانون العقوبات

كنا سرقا منقولات وأمولاً (مشغولات ذهبية ومبلغ مالي قدره ألف جنيه) مملوكة للمجني عليها وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن التقطا صورا عارية لها لإكراهها على التخلي عن ممتلكاتها، فبثا الرعب في نفسها وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات

كما اعتديا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن التقطا صورها "مقطع مرئي" - موضوع الاتهام الأول - في مكان خاص بغير رضائها باستخدام جهاز (هاتف محمول ماركة سامسونج)

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