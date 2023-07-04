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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزارة العمل: ملف العمالة غير المنتظمة حظي بدعم رئاسي كبير منذ 2014

تنشيط ملف العمالة
تنشيط ملف العمالة الغير منتظمة منذ 2014

قالت الشيماء عبد الله مدير عام إدارة رعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، إن الوزارة تدعم العمالة بالداخل والخارج، حيث يوجد ما يقرب من 10 مكاتب عمالية في دول يعمل بها 5 ملايين مصري في الخارج.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، إنه على مدار الفترة الماضية تمكنت مكاتب التمثيل العمالي، من استعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، تجاوزت الـ 2 مليار جنيه.
وذكرت أن واحدة من أهم الدولة المستقبلة للعمالة المصرية هي المملكة العربية السعودية الشقيقة.، مضيفة أن ملف العمالة غير المنتظمة حظى بدعم غير مسبوق، وتدخل سريع في الأزمات وهذا ما حدث خلال فترة جائحة كورونا، لافتة إلى أن ما تم انفاقه على الرعاية الاجتماعية تجاوز 600 مليون منذ 2014 حتى الآن.

 

مدير عام إدارة رعاية العمالة وزارة العمل المملكة العربية السعودية الرعاية الاجتماعية كورونا

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